Оборонні проєкти ЄС із захисту свого східного кордону розраховані на десятки мільярдів євро; серед учасників є Україна – ЄК

Додаткові зусилля ЄС щодо зміцнення оборони свого східного флангу пов'язані з двома проєктами, в яких беруть участь, зокрема, країни не з Євросоюзу, – Україна та Норвегія, заявив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Балаш Уйварі.

"Один із них – "Спостереження за східним флангом", який виходить далеко за межі безпілотників і охоплює широкий спектр можливостей, чи то протимінна боротьба, військова мобільність, системи протиповітряної та протиракетної оборони", – сказав прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі у відповідь на відповідне запитання.

За його словами, у цьому проєкті беруть участь 13 держав-членів ЄС, Норвегія та Україна. Орієнтовні інвестиції становлять від EUR60 млрд до EUR100 млрд, а терміни реалізації – до 2036 року.

"Інший ключовий проєкт називається Decorder. Він зосереджений на безпілотниках. У ньому беруть участь 26 держав-членів ЄС, а також Норвегія та Україна. Орієнтовний бюджет становить від EUR3,5 до EUR5 млрд, завершення передбачено до 2033 року", – повідомив представник ЄК.