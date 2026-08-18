Бутенко підписав наказ, який спрощує ведення класних журналів у школах

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко повідомив, що підписав наказ, який спрощує ведення класних журналів у 5-9 класах.

"Позначати групи результатів біля кожної оцінки більше не обов'язково, а за семестр учитель виставляє одну оцінку з предмета. До цього поруч із кожною оцінкою треба було зазначити, до якої з груп результатів вона належить, і в кінці семестру з одного предмета виходило декілька оцінок", – написав Бутенко у Facebook у вівторок.

За його словами, такий порядок оцінювання працював у школах останні роки, але на практиці фіксування груп результатів у журналі додатково навантажує вчителів і педагоги не один місяць говорили про складність цієї процедури.

"Водночас наголошу, що Державний стандарт базової середньої освіти НУШ залишається чинним, а групи результатів передбачені ним та відповідно закладені в навчальних програмах. Учитель і далі має оцінювати досягнення учнями й ученицями результатів навчання, які визначені стандартом. Компетентнісний підхід прямо закріплений у наказі як основа оцінювання. Формувальне оцінювання зберігається в повному обсязі. За педагогом залишається рішення, скільки й коли ставити оцінок і якими способами перевіряти результат. Якщо індексування за групами результатів зручне як робочий інструмент, – учитель може користуватися ним і надалі", – додав міністр, наголосивши, що "все, що визначає якість навчання в класі, залишається за вчителем".

Бутенко констатував надзвичайно високе навантаження на педагога: "уроки, перевірка робіт, підготовка до наступного дня, розмови з батьками, робота з дітьми, які мають прогалини після дистанційного навчання й переїздів, навчання в укриттях під час тривог і повернення до навчання після відбою". "Одночасно з цим увага до ведення журналів, надання звітів та довідок. Для нас важливо сьогодні, як ніколи раніше, спростити ті процедури, які забирають у вчителя позаробочий час. Вважаю, що особистий час має бути присвячений насамперед відновленню та спілкуванню з близькими та родиною", – пояснив очільник відомства.