Зеленський вніс подання на міністрів оборони та закордонних справ в Раду, пропонує Хмару та Сибігу – Железняк

Народний депутат України фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомляє, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони та Андрія Сибігу міністром Закордонних справ.

"Зеленський вніс подання на Хмару та Сибігу у Парламент. Завтра голосування за двох міністрів: МО та МЗС", – написав Железняк в Телеграм у вівторок.

При цьому на сайті парламента відповідні президентські ініціативи зараз не зареєстровані.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України. В той же час, за квотою президента не були призначені міністр закордонних справ, а також міністр оборони, подань по цим кандидатурам не надійшли.

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ, а міністра закордонних справ на Андрія Сибігу, який очолював зовнішньополітичне відомство у попередньому складі уряду.