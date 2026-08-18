ДБР розслідує можливе перевищення повноважень правоохоронцями під час мобілізаційних заходів у Кропивницькому

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) відкрили кримінальне провадження за фактом можливого безпідставного застосування сили правоохоронцями, які працювали у складі групи оповіщення у Кропивницькому, повідомляє ДБР.

В повідомленні на сайті відомства у вівторок зазначається, що підставою для початку розслідування стало відео, поширене у соціальних мережах.

"На записі видно, як правоохоронці силоміць витягують водія таксі з автомобіля. Також зафіксовано застосування сили до його пасажирки та нецензурні висловлювання на її адресу", – пояснюють у Бюро.

Слідчі ДБР встановлюють усі обставини події та перевіряють правомірність дій правоохоронців.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.