Астронавти NASA та ESA вийшли у відкритий космос з борту МКС для ремонтних робіт

Астронавти, які працюють на Міжнародній космічній станції (МКС), у вівторок вийшли у відкритий космос для заміни антени зв'язку із Землею, що вийшла з ладу. Пряму трансляцію здійснює NASA.

Астронавт NASA Аніл Менон та астронавтка Європейського космічного агентства (ESA), француженка Софі Адено, для якої це перший вихід у космічний вакуум, мають демонтувати стару антену, що забезпечувала передачу даних та голосовий зв'язок між Центром управління польотами в Х'юстоні та орбітальною лабораторією, розмістити її на зовнішній платформі станції, а потім встановити запасну антену на сегменті Z1 ферми МКС.

Вихід із шлюзового модуля Quest американського сегмента станції розпочався о 08:29 за часом Східного узбережжя США (о 15:29 за київським часом) і триватиме приблизно 6,5 годин. Це був 282-й вихід у рамках робіт зі складання, технічного обслуговування та модернізації космічної станції.

Як повідомляло NASA, 6 серпня під час виходу у відкритий космос американські астронавти Джессіка Меєр та Аніл Менон змонтували обладнання на сегменті S6 ферми станції для встановлення висувної сонячної батареї нового покоління IROSA, що буде доставлена на МКС наприкінці року. Вона забезпечить додатковою електроенергією орбітальну лабораторію, зокрема критично важливі системи для її безпечного та контрольованого сходження з орбіти, запланованого на кінець 2030 року.