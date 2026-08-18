Рада схвалила державну підтримку здобувачам вищої освіти

Верховна Рада України схвалила державну підтримку здобувачам вищої освіти.

За відповідний законопроєкт №10399 про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам у цілому проголосували 298 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Законопроєкт передбачає внесення змін до закону "Про вищу освіту". Ці зміни стосуються, зокрема, визначення регіонального замовлення. Додана стаття 41 передбачає забезпечення права на здобуття вищої освіти, в тому числі шляхом безоплатного навчання за державним або регіональним замовленням, з повною або частковою оплатою навчання за рахунок державних грантів, пільгових довгострокових кредитів на навчання для здобуття вищої освіти, ваучерів. Стаття також визначає категорії осіб, які можуть повторно здобути вищу освіту з використанням коштів державного (місцевого) бюджету. Крім того, вносяться зміни до статті 44 щодо прийому на навчання для здобуття вищої освіти, а саме конкурсного відбору вступників, розрахунку конкурсного бала, переліку осіб, які можуть брати участь у конкурсному відборі з урахуванням балів за вступні випробування в закладі вищої освіти замість балів зовнішнього незалежного оцінювання або вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання.

Законопроєкт містить й зміни до закону "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" щодо особливостей та строків складання середньострокового прогнозу потреби ринку праці, формування державного замовлення. Зміна строків складання середньострокового прогнозу необхідна для визначення зведених проєктних обсягів державного замовлення та подання їх Міністерству фінансів для своєчасного включення до проєкту закону про державний бюджет на відповідний рік.