Мітинг за повернення Федорова на посаду міністра біля Ради зібрав близько 20 учасників

Учасники акцій протесту за діалог і реформи в оборонному секторі, які раніше проводили зібрання на площі Івана Франка в центрі Києва, а в неділю провели ходу вулицею Хрещатик, зібралися на мітинг на вулиці Грушевського неподалік будівлі Верховної Ради у вівторок.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" у Маріїнському парку на узбіччі вулиці Грушевського перебуває не більше трьох десятків мітингувальників. Вони, як і на попередніх заходах, закликали повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, виступали за прозорі рішення в Міністерстві оборони та в армії, а також закликали представників правлячої партії "Слуга народу" вийти до людей.

Вони скандувати "Слуга народу, служіть народу", "Ганьба", "Прозорі рішення", "Реформи", "Поверніть Федорова" та інші гасла, тримали транспаранти та картонки з написами "Федоров міноборони", "Відкати це страти" та іншими, які і на минулих заходах.

Верховна Рада 18 серпня проводить перше пленарне засідання після 16 липня. В порядку денному на вівторок кадрові призначення на посаду міністрів оборони та закордонних справ за квотою президента України відсутні. Учасники мітингів на площі Франка раніше виступали проти перерви в пленарній роботі парламенту.

Як повідомлялося, акції проти зміни міністра оборони України, зокрема, з вимогою залишити на цій посаді Михайла Федорова, розпочалися 16 липня. Того дня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, однак за квотою президента не були призначені міністр закордонних справ, а також міністр оборони, подання по цих кандидатурах не надійшли.

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

23 липня колишній міністр оборони Михайло Федоров висловив вдячність Зеленському за всі запропоновані варіанти посад і заявив, що хоче реально впливати на хід війни, тож не погоджується на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони. За заявами ініціаторів протесту з 24 липня розпочалася безстрокової акції до призначення Федорова міністром оборони.

Тоді акції на площі Франка збирали кілька тисяч учасників. 14 серпня мітинг за повернення Федорова, діалог і реформи в оборонному секторі зібрав вже близько 300 учасників, а в протестній ході Хрещатиком 16 серпня взяли участь до 1,5 тис мітингарів.