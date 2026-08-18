АП ВАКС дозволила провести спеціальне досудове розслідування стосовно братів Шурма у справі "зеленого" тарифу

Апеляційна палата (АП) Вищого антикорупційного суду (ВАКС) надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно трьох осіб у справі ймовірного зловживання на "зеленому" тарифі.

Як повідомило відомство на сторінці в Facebook, 18 серпня 2026 року АП розглянула апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді ВАКС від 28.05.2026 про відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування стосовно колишнього заступника керівника Офісу президента України, його близького родича та експосадовця ПАТ "Запоріжжяобленерго".

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС та задовольнила клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваних", – констатували в АП.

Рішення набрало законної сили від часу проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

В АП ВАКС нагадали: за даними органу досудового розслідування, вказані особи підозрюються в організації заволодіння коштами в особливо великому розмірі та їх легалізації (відмиванні), а також у вчиненні дій, спрямованих на приховування й маскування незаконного походження таких коштів (ймовірні зловживання на "зеленому тарифі").

Як повідомлялося, ВАКС України 21 квітня 2026 року повідомив про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу президента Ростиславу Шурмі та його брату Олегу Шурмі.

У ВАКС нагадали, що ці особи підозрюються у заволодінні грошовими коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом, у складі організованої групи, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Тоді у повідомленні не було названо прізвища фігурантів. Однак, зважаючи на наведені подробиці справи, йшлося про Ростислава Шурму та Олега Шурму, яких було оголошено у розшук в середині лютого 2026 року.

У свою чергу Ростислав Шурма назвав це рішення суду "незаконним, політично вмотивованим і таким, що ухвалено всупереч базовій правовій процедурі".

Раніше повідомлялося, що правоохоронці у січні 2026 році викрили схему розкрадання призначених для виплат за "зеленим" тарифом грошей комерційними енергогенеруючими підприємствами на тимчасово окупованій території Запорізької області. Загалом у справі – дев'ять підозрюваних. Серед них – ексзаступник керівника ОП та колишній член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", його брат – власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ "Запоріжжяобленерго".

У 2019-2020 рр. колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел. На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з держпідприємством "Гарантований покупець" про продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв'язок з Об'єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал було евакуйовано. Попри це, підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво е/е та отримувати за неї оплату за "зеленим" тарифом, хоча фактично е\е не надходила до енергосистеми України.

Вони звітували неправдиву інформацію про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема під час повного знеструмлення. Надалі отримані гроші виводили через пов'язані компанії.