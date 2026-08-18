СБУ викрила на Київщині ділків, які поставляли в Росію матеріали для антидронових сіток

Служба безпеки України викрила власників промислової групи компаній з Київщини, які постачали Слідчому комітету РФ матеріали для облаштування антидронового захисту, повідомляє пресслужба СБУ.

"Як з'ясувало розслідування, йдеться про розгалужену мережу компаній, до складу якої входять 39 українських підприємств, що займаються виробництвом покрівельної і фасадної продукції. За даними слідства, фактичними власниками цієї групи є український бізнесмен та його син, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до рф. Там молодший фігурант контролює ще дві компанії в Бєлгороді та Реутові, які фактично є філіями української бізнес-структури фігурантів", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Під керівництвом молодшого фігуранта справи обидва підприємства на території країни-агресора виробляють металеві конструкції. Одне із замовлень, яке виконують ці компанії, – поставки антидронових сіток для потреб Слідчого комітету РФ.

Крім цього, фігуранти активно фінансують збройну агресію РФ у вигляді сплати податків до російського бюджету або прямими інвестиціями у військово-промисловий комплекс.

"Для цього ділки спочатку виводили прибутки від бізнесу в Україні на підконтрольні офшорні компанії, які оформлювали на підставних осіб. Далі вони здійснювали валютні транзакції на рахунки підконтрольних російських підприємств", – пояснили в СБУ.

Співробітники СБУ задокументували злочинну схему і затримали у Києві старшого фігуранта, поки його син переховується в РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Крім того, на всі його рахунки та майно в Україні планується накласти арешт. Йдеться про 30 квартир, 20 паркомісць та 29 авто різних марок.

Злочинні дії сина фігуранта так само кваліфіковано як пособництво державі-агресору і заочно повідомлено про підозру. Оскільки він перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Досудове розслідування триває.