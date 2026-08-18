Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві жінка під час застілля викинула собаку з четвертого поверху

1 хв читати
Додати як джерело
У Києві жінка під час застілля викинула собаку з четвертого поверху
Фото: https://t.me/UA_National_Police/34779

У Києві жінка під час застілля викинула собаку з балкона четвертого поверху, тварина загинула: поліцейські повідомили порушниці про підозру, повідомила поліція Києва.

"Жорстокий інцидент стався днями на проспекті Свободи. До правоохоронців звернулася очевидиця, яка помітила на вулиці чоловіка з уже мертвою твариною на руках. Як з’ясували поліцейські, господар знайшов свого улюбленця – чотирирічного пінчера на кличку Ельза – під вікнами багатоповерхівки", – йдеться у повідомленні у Телеграмі поліції у вівторок.

Повідомляється, що того вечора 55-річна порушниця розпивала спиртні напої в компанії власника квартири та спільних знайомих. Згодом, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вона схопила собаку та викинула її з балкона четвертого поверху. Унаслідок падіння тварина зазнала травм, несумісних із життям.

Дії підозрюваної кваліфіковані як жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, вчинене з особливою жорстокістю. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

#київ #собака #нацполіція
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на дорогах: Потрібні не косметичні зміни до правил

Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на дорогах: Потрібні не косметичні зміни до правил

Засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо ситуації на дорогах відбудеться найближчим часом, буде напрацьоване посилення відп…

Читати
Зеленський анонсував кадрові та організаційні рішення у війську для посилення можливостей підрозділів

Зеленський анонсував кадрові та організаційні рішення у війську для посилення можливостей підрозділів

Президент України Володимир Зеленський анонсував організаційні рішення на рівні корпусів та угруповань за підсумками наради з військовими та тимчасов…

Читати