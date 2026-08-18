У Києві жінка під час застілля викинула собаку з четвертого поверху

У Києві жінка під час застілля викинула собаку з балкона четвертого поверху, тварина загинула: поліцейські повідомили порушниці про підозру, повідомила поліція Києва.

"Жорстокий інцидент стався днями на проспекті Свободи. До правоохоронців звернулася очевидиця, яка помітила на вулиці чоловіка з уже мертвою твариною на руках. Як з’ясували поліцейські, господар знайшов свого улюбленця – чотирирічного пінчера на кличку Ельза – під вікнами багатоповерхівки", – йдеться у повідомленні у Телеграмі поліції у вівторок.

Повідомляється, що того вечора 55-річна порушниця розпивала спиртні напої в компанії власника квартири та спільних знайомих. Згодом, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вона схопила собаку та викинула її з балкона четвертого поверху. Унаслідок падіння тварина зазнала травм, несумісних із життям.

Дії підозрюваної кваліфіковані як жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, вчинене з особливою жорстокістю. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.