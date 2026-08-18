Зміна кольору води в Дніпрі пов'язана з розвитком водоростей та ціанобактерій – КМДА

Фахівці Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА спільно з КП "Плесо" пояснили причину зеленуватого забарвлення води у Дніпрі та появу піни біля берегів останніми днями, передає пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Зміна кольору води влітку пов’язана з активним розвитком мікроскопічних водоростей та ціанобактерій – явищем, яке називають "цвітінням" води. Це не буквальне цвітіння водойми, а масове розмноження мікроскопічних організмів, унаслідок якого вода змінює свій природний колір. Залежно від видового складу водоростей вона може набувати зеленого, синьо-зеленого, жовтувато-бурого та інших відтінків", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що масовий розвиток водоростей відбувається за сприятливого поєднання природних та антропогенних факторів. Одним із ключових чинників є надлишок біогенних речовин – передусім сполук азоту та фосфору.

Водночас інтенсивність "цвітіння" залежить і від погодних та гідрологічних умов. Тривала спека, прогрівання води, слабка течія та застійні ділянки створюють сприятливі умови для швидкого розмноження водоростей.

"Поява піни також пов’язана з процесами, що відбуваються під час масового розвитку та відмирання водоростей. Після відмирання значної кількості біомаси у водоймі починається активне розкладання органічної речовини. У цей період змінюється склад поверхневого шару води, а природні органічні сполуки разом із продуктами розкладання можуть накопичуватися біля берегів і є причиною появи неприємного запаху", – наголосили в КМДА.

Так, пояснили експерти, під дією хвиль і вітру такі органічні речовини сприяють утворенню піни, яка накопичується в місцях із меншою швидкістю течії, зокрема вздовж берегової лінії.

"При цьому сама поява піни не є достатньою підставою стверджувати, що водойма забруднена хімічними речовинами. Для встановлення конкретних причин необхідні відповідні лабораторні дослідження", – підкреслюється в повідомленні.

Фахівці наголосили, що аналогічні процеси наразі спостерігаються і в Київському водосховищі, води якого надходять до Дніпра.

"Важливо враховувати, що Дніпро є річкою загальнодержавного значення, тому моніторинг та управління його водними ресурсами здійснюють у межах державної системи управління водними ресурсами. Для координації подальших дій, посилення моніторингу та оцінки ситуації місто вже звернулося до Державного агентства водних ресурсів України та Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра. Фахівці Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА спільно з КП "Плесо" продовжують стежити за станом водних об’єктів столиці та взаємодіяти з відповідними державними установами. Для своєчасного виявлення можливого забруднення фахівці випробувальної хімічної лабораторії КП "Плесо" оперативно виїхали на місце та відібрали проби води для детального лабораторного аналізу. У разі виявлення ознак забруднення додатково поінформуємо", – резюмували в КМДА.