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Київ отримав два мікроавтобуси від німецьких благодійників

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Київ отримав два мікроавтобуси від німецьких благодійників
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Київ отримав два мікроавтобуси від німецьких благодійників – компанії Shüco у співпраці з WeAreAllUkrainians, повідомив мер Віталій Кличко.

"Автомобілі обладнані місцями для перевезення людей з інвалідністю, зокрема тих, хто пересувається на кріслах колісних. Їх передадуть двом міським реабілітаційним центрам, де послуги отримують близько 5 тис. дітей та дорослих з інвалідністю, 400 із них потребують щоденного транспортного супроводу", – повідомив Клико у телеграм-каналі у вівторок.

За словами мера, у разі надзвичайної ситуації автівки також залучатимуть для тимчасового переміщення дітей і дорослих з інвалідністю до безпечного місця.

"Дякую німецьким партнерам за цю важливу допомогу", – додав Кличко.

#київ #weareallukrainians #shüco #мікроавтобус
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