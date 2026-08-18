АРМА заявило про хакерську атаку на тлі конкурсу за активи Моршинської

Національне агентство з питань виявлення активів (АРМА) повідомило про масштабну кібератаку на свої сервери перед фіналом конкурсу на управителя IDS Ukraine – виробника "Моршинської", керівництво АРМА вбачає в цьому в цьому спробу зірвати процес; ведеться слідство.

"Сервери АРМА зазнали хакерської атаки. Ведеться слідство. Напередодні завершення 22 серпня строку подання заявок на участь у конкурсі з відбору управителя активів, підконтрольних російському підсанкційному олігарху Михайлу Фрідману, сервери АРМА зазнали несанкціонованого втручання, що має ознаки хакерської атаки", – йдеться у повідомленні АРМА у фейсбуці у вівторок.

"Наші фахівці та правоохоронці аналізують не лише сам факт кібератаки, а й послідовність подій навколо конкурсу IDS Ukraine. Ми бачимо тривожну синхронність. Подібне вже відбувалося цієї весни, коли про кібератаку повідомляло агентство Reuters: спроби втручання та зламу супроводжувалися інформаційними хвилями, а також активізацією запитів з боку окремих медіа та народних депутатів. Але ні кібератаки, ні інформаційні кампанії, ні політичний тиск не змусять АРМА відступити від виконання закону", – заявила т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.

Подання заявок завершується 22 серпня.

В IDS Ukraine на такі закиди реагують з подивом: кажуть, що працюють прозоро, сплачують податки та допомагають Силам оборони, а подібні звинувачення "виглядають дивно". Також у компанії не розуміють доцільності чергової перевірки її фінансових показників перед завершенням конкурсу, хоча до аудиту готові.

"Чергові заяви АРМА про нібито збереження впливу колишніх бенефіціарів є безпідставними. Арешт на корпоративні права було накладено ще у 2022 році. Відтодібізнес розвивається повністю самостійно. Понад 50% акцій компанії належать підтвердженим міжнародним інвесторам: сім’ї Патаркацишвілі (34,83%), уряду Грузії (7,73%) та міноритарним акціонерам (7,45%), проте абсолютно всі акціонери, зокрема й підсанкційні особи з російським громадянством, повністю відсторонені від управління та не мають доступу до доходів компанії", – йдеться у повідомленні компанії.

Як повідомлялося, у травні АРМА повторно почало шукати управителя для активів IDS Ukraine після скасування попереднього конкурсу. У квітні АРМА вже повідомляло про хакерську атаку на працівників агентства. Тоді у відомстві заявили, що зловмисники отримали доступ до окремих поштових скриньок, але не до внутрішніх інформаційних систем, а витоку з баз даних не сталося.

Активи IDS Ukraine передано в управління АРМА на підставі рішення суду. Йдеться про цілісний виробничий комплекс з повним циклом діяльності: від видобутку мінеральної води до виробництва й дистрибуції продукції, зокрема за кордоном. У компанії заявили, що конкурс "містить цілу низку суттєвих недоліків", АРМА не має належних повноважень на проведення конкурсу і не провело ідентифікацію активів, як того вимагає закон.

У березні 2023 року для двох компаній групи – ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" і ПрАТ "ІДС" (IDS Ukraine) – обрали управителя. Ним мало стати ТОВ "Карпатські мінеральні води", але угоду не затвердили на рівні Антимонопольного комітету й у 2025-му її розірвали як нереалізовану.

Наприкінці 2024 року Міністерство юстиції подало до ВАКС заяву про вилучення в дохід держави корпоративних прав усіх семи підприємств групи.

Восени 2025 року тодішня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що АРМА запустило процедуру передання в управління через публічний аукціон всього комплексу активів IDS. Тоді група також нагадувала про неможливість виплати дивідендів.

22 червня 2026-го повідомлялося, що АРМА проведе повторний відбір управителя після того, як на початковий конкурс надійшла лише одна пропозиція. Про це повідомила пресслужба відомства.