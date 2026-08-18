Адміністратор телеграм-каналу в Харкові привласнював донати для ЗСУ

Харківські правоохоронці викрили 49-річного адміністратора телеграм-каналу, який привласнював донати для ЗСУ і витрачав їх, зокрема, на погашення кредитів.

"Чоловіку повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України)", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, у жовтні 2025 року чоловік скопіював розміщене в інтернеті повідомлення про збір коштів на Starlink та генератор для однієї з механізованих бригад ЗСУ і розмістив його у своєму телеграм-каналі, замінивши банківські реквізити на номер рахунку, відкритого на ім’я його дружини. Люди почали переводити гроші, від кількох сотень до тисячі гривень. Дехто зробив повторні перекази. Проте зібрані гроші фігурант витрачав не на допомогу військовим, а на власні потреби. Дружина, за даними слідства, про ці дії чоловіка не знала.