На Тернопільщині ДБР викрило посадовця ТЦК, який вносив неправдиві дані до "Оберігу"

В межах операції "Чесний призов" працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру тимчасовому виконувачу обов’язків начальника одного з районних ТЦК та СП Тернопільщини за внесення неправдивих даних до реєстру "Оберіг".

"За даними слідства, він вносив до реєстру неправдиві відомості про нібито мобілізованих громадян, щоб штучно покращити показники виконання мобілізаційного плану", – інформує ДБР на сайті у вівторок.

За даними ДБР, у березні 2026 року посадовець, маючи доступ до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг", за допомогою власного електронного ключа вносив дані про нібито мобілізацію громадян та їх направлення до військових частин.

"Насправді ці люди вже проходили військову службу в інших підрозділах", – наголошують у відомстві.

Зокрема, як зазначає ДБР, до числа "нових мобілізованих" посадовець зарахував військовослужбовця, який на той момент уже помер, а також військового, який тривалий час перебуває у російському полоні.

"Таким чином у реєстрі створювалася видимість виконання мобілізаційних завдань, а показники роботи ТЦК штучно збільшувалися", – пояснюють у Бюро.

Загалом слідство встановило 18 фактів внесення неправдивих відомостей до "Оберігу".

Посадовцю повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі особою, яка має право доступу до неї, вчиненій повторно – за ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України.

Слідство триває. Встановлюються інші можливі епізоди та причетність до них інших військових посадових осіб.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.