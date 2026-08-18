Зона примусової евакуації на Дніпропетровщині розширилася ще на 16 населених пунктів – ОВА

На Дніпропетровщині було прийнято рішення про про примусову евакуацію родин із дітьми з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад Синельниківського району, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Протягом місяця виїхати звідти слід родинам з дітьми. Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 хлопчиків та дівчат", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

До допомоги родинам із переїздом залучили Національну поліцію та благодійні організації. Евакуаційні маршрути формуються з урахуванням безпекової ситуації, а під час виїзду використовують броньовані автомобілі та бронежилети для гарантування максимального захисту людей.

На першому етапі мешканців доправляють до спеціальних транзитних центрів. У разі потреби евакуйованим людям надають необхідну допомогу з розселенням у більш безпечних регіонах.