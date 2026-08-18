Київ виконав основні заходи з підготовки до зими на 50% – Кличко

Рівень виконання основних заходів з підготовки до опалювального сезону у столиці наразі складає 50% і має скласти 100% до його початку, повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

"Ключовою ціллю ворога є система теплопостачання, що є, без перебільшення, геноцидом, тому ми готуємося до дуже складної зими. Минулого року, у сильні морози, агресор цілеспрямовано бив по енерго- та теплогенеруючим об'єктах. Тому наше головне завдання – підготувати дублюючу систему, щоб кияни отримували тепло, світло та воду", – сказав він.

Мер назвав вказане завдання дуже складним.

"Нам не вистачає фахівців, коштів, часу. Втім, ми працюємо над цим. Сьогодні майже половину запланованого виконали. Основні заходи з підготовки плануємо завершити до початку опалювального сезону. Фундаментальні проєкти, які ще й передбачають виробництво обладнання, – до кінця року", – зазначив він.

Кличко наголосив, що названий показник виконання 50% є середнім від багатьох проєктів, одні з них вже готові на 90%, інші потребують більше часу.

"Цей показник – середнє арифметичне значення десятків робіт та проєктів. Вони різні за масштабами, специфікою, обладнанням, яке необхідне, і ще низкою чинників, – звідси випливають обсяги витрат та терміни виконання", – пояснив мер.

Він доповнив, що частина проєктів вже виконана на 90% і більше, в той час, як інші об'єктивно неможливо виконати за квартал чи півроку.

Як повідомлялося з посиланням на Кличко, на початок серпня рівень виконання робіт з відновлення пошкоджених енергооб'єктів у Києві складав 65%, до кінця року у місті планується ввести в експлуатацію 200 МВт когенерації.

За словами мера, найбільш складною частиною Плану стійкості столиці є побудова системи резервного теплопостачання, оскільки у масштабах Києва тільки заміщення ТЕЦ – це 2,1 ГВт. На початок серпня місто, виходячи з пропорції 50/50, законтрактувало обладнання і розпочало роботи на об'єктах загальною потужністю понад 1000 МВт. Агентство відновлення, за словами мера, працювало над об'єктами потужністю 564 МВт.