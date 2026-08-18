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Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункти управління противника – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункти управління противника – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 17 серпня та в ніч на 18 серпня 2026 року завдали ураження низці військових цілей противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Українські воїни уразили п’ять пунктів управління БпЛА противника у районах населених пунктів: Устинка, Бєлгородська область, рф; Журавльовка, Бєлгородська область, рф; Новоіванівка, Запорізька область; Нове, Запорізька область; Малі Щербаки, Запорізька область", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також уражено пункт управління російських окупантів у районі Тернів Донецької області.

Крім того, уражено склад боєприпасів у Карлівці Донецької області.

"Робота по ключових військових цілях противника триває", – наголосили в Генштабі.

#генштаб_зсу #ураження
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