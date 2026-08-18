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Кількість постраждалих у Печенігах зросла до 20, середа і четвер дні жалоби

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У Печенігах (Харківська обл.) продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок подвійного удару російських "Бандеролей", вона вже сягнула 20, повідомив селищний голова Олександр Гусаров.

"Станом на теперішній час відомо про десятеро загиблих і двадцять чоловік поранених, однак ці дані ще не є остаточними", – написав Гусаров у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що влучання зафіксовано в центральній частині селища, в районі кафе і автостанції. Пошкоджено більше десяти домоволодінь, кафе, магазинів, закладів обслуговування та громадського харчування.

За словами Гусарова, 18 та 19 серпня 2026 року в Печенізькій громаді оголошується день жалоби.

#печеніги #атаки_рф
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