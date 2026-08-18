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Генпрокурор: 10 військових ТЦК Одеси отримали підозру за катування громадян

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Генпрокурор: 10 військових ТЦК Одеси отримали підозру за катування громадян
Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Десять військовослужбовців одного з ТЦК та СП Одеси отримали підозру в незаконному позбавленні волі та катуванні громадян, встановлено щонайменше вісім потерпілих, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Сьогодні десятьом військовослужбовцям одного з районних ТЦК та СП Одеси повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та катуванні громадян", – написав генпрокурор в телеграм-каналі у вівторок.

За даними слідства, упродовж кількох місяців вони незаконно затримували людей, застосовували сльозогінний газ, били та силоміць доставляли до ТЦК.

"В одному з епізодів чоловіка, щоб затримати, збили службовим автомобілем. Іншого душили, били, надягли кайданки та під погрозами вимагали пароль від телефону", – наголосив Кравченко.

Він уточнив, що наразі встановлено щонайменше вісім потерпілих.

Підозрюваних затримано. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Генпрокурор зауважив, що семеро з десяти підозрюваних були мобілізовані навесні 2025 року та одразу направлені для проходження служби до одеського ТЦК.

"Держава дала їм форму, повноваження і відповідальність. За версією слідства, ці повноваження вони використали для незаконного насильства над людьми…. ті, хто ухиляється від виконання свого обов’язку перед державою, мають відповідати за законом. І ті, хто від імені держави застосовує незаконне насильство, так само", – резюмував генпрокурор.

#одещина #офіс_генпрокурора #тцк
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