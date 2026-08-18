На Херсонщині викрили місцеву жительку, яка намагалася продати автомат та боєприпаси – прокуратура

На Херсонщині прокурори передали в суд обвинувальний акт у справі жительки Бериславського району, яка кілька років зберігала автомат, гранати та вибухівку кілька років, а потім спробувала продати, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Слідством встановлено, що восени 2022 року 54-річна жителька Високопілля виявила на території зруйнованого будинку у селі Ольжине автомат АК-74, магазин із набоями, патрони різного калібру, гранатометні постріли, корпуси ручних гранат та тротилові шашки. Свої знахідки вона перевезла до місця проживання, де зберігала впродовж кількох років", – повідомляє пресслужба прокуратури в телеграм-каналі.

За даними слідства, 15 червня 2026 року обвинувачена вирішила продати зброю та частину боєприпасів за 25 тис грн, але була викрита правоохоронцями.

Під час обшуку у жінки виявлено та вилучено вибухонебезпечні предмети, які вона незаконно зберігала.

До ухвалення вироку судом жінка утримуватиметься під вартою.