Програма дій уряду передбачає удосконалення військового обліку, а також системи грошового забезпечення військових

Програма діяльності Кабінету міністрів України передбачає посилення системи комплектування Сил оборони особовим складом, удосконаливши ведення військового обліку, обґрунтоване планування потреби в особовому складі та забезпечення захищеності прав під час здійснення заходів мобілізації.

Відповідні завдання покладено на Міністерство оборони України відповідно до стратегічних цілей уряду щодо посилення обороноздатності країни.

Згідно з Програмою, сформовані наступні завдання: посилити систему комплектування сил оборони особовим складом, удосконаливши ведення військового обліку, обґрунтоване планування потреби в особовому складі (мобілізаційної потреби, потреби у прийнятті на військову службу за контрактом та призові на базову військову службу), забезпечення захищеності прав під час здійснення заходів мобілізації та гідних умов на всіх етапах військової служби, системний рекрутинг і цілеспрямовану підготовку населення до військової служби через систему національного спротиву (2026-2027 роки).

Є також завдання впровадити прозору систему управління військовою кар’єрою, професійного розвитку та оцінювання особового складу, зокрема командирів у силах оборони, розвинути нові стандарти управління та застосування особового складу (з урахуванням раціонального застосування людського капіталу та технологічних рішень для зниження навантаження) (2026-2027 роки).

Наступним завданням передбачено вдосконалення чинної системи грошового забезпечення, соціальних гарантій військовослужбовців, реформувати систему нагородження та сформувати нову прозору архітектуру, що стимулюватиме професійний розвиток і утримання кадрів (2027 рік). Крім того, завдання – удосконалити систему речового, продовольчого, медичного, психологічного та соціального забезпечення військовослужбовців і членів їх сімей на всіх етапах проходження військової служби та після її завершення (2026-2027 роки); удосконалити правові гарантії проходження військової служби, механізми захисту прав військовослужбовців та підтримання правопорядку (2026-2027 роки).