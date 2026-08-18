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Україна обов'язково відповість на російський удар по Печенігах – Зеленський

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Україна обов'язково відповість на російський удар по Печенігах – Зеленський
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Українська сторона відповість на російський удар по перехрестю у Печенігах на Харківщині, внаслідок якого загинули, щонайменше, 10 людей, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Обов’язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України", – написав президент у телеграм-каналі.

Він наголосив, що на перехресті, де було завдано удар, розташовані пошта і магазини, а навколо – лише житлові будинки.

"Рятувальники вже ліквідували пожежу, на місці продовжують працювати всі екстрені та оперативні служби. З’ясовуються всі обставини цієї трагедії", – резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, росіяни завдали ракетного удару по Печенігах у вівторок, 18 серпня. Наразі відомо про 10 загиблих і 17 постраждалих.

#печеніги #харківщина #атаки_рф #зеленський
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