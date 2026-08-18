Удари РФ призвели до знеструмлень одразу в шести областях – "Укренерго"

Нові удари військ РФ по енергооб’єктах України призвели до часткового відключення світла одразу у шести областях – Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Харківській і Чернігівській, повідомила НЕК "Укренерго".

Як зазначила компанія у Телеграм у вівторок, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Водночас споживання електроенергії продовжує рости: на ранок воно було на 5,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.

"Причина змін – хмарна погода з дощем у західних та частині північних областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснило "Укренерго".

Системний оператор просить перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00, а у вечірні години – з 17:00 до 22:00, обмежити користування потужними електроприладами.

Як повідомлялося, за даними "Укренерго", у понеділок, 17 серпня, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання: станом на 09:30 воно було на 6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 14 серпня.