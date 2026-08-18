На Житомирщині судитимуть військовослужбовця, який адміністрував Viber-спільноту про методи уникнення мобілізації

На Житомирщині правоохоронці передали в суд обвинувальний акт у справі військовослужбовця, який звинувачується у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

"Встановлено, що у квітні 2026 року військовослужбовець, який раніше самовільно залишив військову частину, створив у месенджері Viber тематичну спільноту та став її адміністратором з метою допомоги чоловікам призовного віку в уникненні військового обов’язку та мобілізації. Він забезпечував постійне функціонування спільноти та поширював інформацію про місця проведення працівниками ТЦК та СП мобілізаційних заходів на Житомирщині", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поширені обвинувачуваним відомості відповідали фактичним місцям перебування військовослужбовців ТЦК та СП у відповідні дату та час. Це давало змогу учасникам спільноти, серед яких були військовозобов’язані, своєчасно дізнаватися про місця проведення оповіщення та уникати їх з метою ухилення від мобілізаційних заходів.

Крім того, учасники спільноти також могли в режимі реального часу надсилати інформацію відповідної тематики.

"Таким чином, організувавши роботу спільноти та поширюючи інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів, обвинувачений створював перешкоди законній діяльності військовослужбовців ТЦК та СП", – повідомляє прокуратура.

Військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.