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Алфьоров: на Національному пантеоні можуть перепоховати Петлюру та Скоропадського

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Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам’яті, 25.02.2026
Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам’яті, 25.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

До переліку українських діячів, яких розглядають для перепоховання на Національному пантеоні, входять голова Директорії Української Народної Республіки (УНР), головний отаман військ та флоту УНР Симона Петлюра та гетьман Української Держави Павло Скоропадський, повідомив голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров.

"Окрім Коновальця, це мають бути Петлюра, Скоропадський, Мельник", – сказав Алфьоров журналістам у вівторок.

Водночас він наголосив, що остаточно визначати, хто саме буде похований у Національному пантеоні, ще зарано. За його словами, для цього має бути створена спеціальна робоча група або комісія, до якої увійдуть представники громадянського суспільства та наукових інституцій.

"Тут говорити про те, хто буде похований у Національному пантеоні, ми не можемо і, очевидно, це буде неправильно", – зазначив Алфьоров.

Він пояснив, що Коновалець, Петлюра, Скоропадський та Мельник наразі розглядаються як люди, яких суспільство визнає важливими постатями української історії.

"Пантеон – це про об’єднання, пантеон – це про різночасовість", – сказав Алфьоров, додавши, що Національний пантеон має бути не просто кладовищем, а місцем кількох десятків поховань і перепоховань людей, які жили в різні історичні періоди.

15 серпня Алфьоров заявив, що наступним в Україні буде перепоховано представника вищого керівництва армії Української народної республіки (УНР), а також повідомив, що наступні перепоховання плануються ще в 2026 році.

Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

25 травня полковника Армії Української Народної Республіки (УНР), голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на НВМК.

11 серпня в Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча, першого голови ОУН полковника Євгена Коновальця. 18 серпня його перепоховали на НВМК.

#унр #національний_пантеон #уінп #алфьоров
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