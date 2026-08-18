Розподільчий центр EVA у Броварах постраждав внаслідок російської атаки

Внаслідок російської атаки вранці 18 серпня 2026 року сталося влучання у розподільчий центр мережі магазинів EVA та інтернет-магазину EVA.UA у місті Бровари, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

За інформацією, наявною на теперішній час, внаслідок атаки на об’єкт люди не постраждали. На місці працюють рятувальники, гасіння пожежі триває. Ворожа дронова атака продовжується, що створює додаткову небезпеку для екстрених служб та ускладнює гасіння пожежі й ліквідацію наслідків.

Оцінити точний масштаб пошкоджень і втрат можна буде після завершення гасіння та обстеження об’єкта. Попередньо, вогонь міг пошкодити як склад інтернет-магазину EVA.UA, так і складські потужності, що забезпечують товарами офлайн-магазини мережі.

У зв’язку з інцидентом можлива тимчасова відсутність окремих товарів у частині магазинів, а також затримки з виконанням деяких інтернет-замовлень. Після уточнення операційних наслідків працівники контакт-центру EVA зв’яжуться з клієнтами, на чиї замовлення вплинула ситуація, та запропонують варіанти вирішення. Команда EVA докладає всіх зусиль, щоб мінімізувати вплив ситуації на роботу магазинів та виконання інтернет-замовлень.