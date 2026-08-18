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Україна зробить все, аби повернути на рідну землю своїх героїв – Зеленський

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Україна зробить все, аби повернути на рідну землю своїх героїв – Зеленський
Фото: Марія Колмакова

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна крок за кроком повертатиме на батьківщину українських героїв, які боролися за державність і поховані за межами країни.

"Сьогодні є ще чимало імен тих, хто боровся за Україну, хто надихав і творив заради України і, на жаль, спочиває не в Україні. Ми зробимо все, аби крок за кроком повернути на рідну землю кожного і кожну зі справжніх українських героїв.

Це благородна мета і наш обов’язок перед ними і перед усіма, з ким вони билися пліч-о-пліч, заради того, щоб Україна була і була собою", – сказав Зеленський на церемонії перепоховання полковника Армії УНР, першого голови ОУН Євгена Коновальця у вівторок.

Президент наголосив, що повернення Коновальця до України має велике історичне значення. За його словами, полковник "повернувся саме в ту Україну, заради якої він боровся і якої хотів" – сильну, суверенну та самостійну державу, яка розвиває власну армію та творить власну історію.

Зеленський зазначив, що Україна, пам’ятаючи свою визвольну боротьбу, знає, яких помилок не можна допускати, а також має чітко розуміти свої національні орієнтири та напрямок розвитку.

"Україна, яка вже ніколи не буде частиною чужої держави і не забуде своїх героїв", – наголосив глава держави.

Він також подякував українській громаді Канади, Українському національному об’єднанню, українським патріотам, які десятиліттями берегли пам’ять про Коновальця та місце його поховання, а також історикам, дипломатам і команді Офісу Президента, які працювали над поверненням полковника в Україну.

#герої_україни #коновалець #зеленський
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