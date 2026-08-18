Першого голову ОУН Коновальця перепоховали на НВМК

Прах борця за незалежність України у ХХ столітті, державного, військового і політичного діяча, полковника Армії Української Народної Республіки (УНР), першого голови Організації українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", церемонія перепоховання відбулася у вівторок зранку.

У ній взяли участь президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр України Сергій Корецький, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його заступниця Ірина Верещук, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, міністр у справах ветеранів України Віталій Кім, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, во міністра оборони Євгеній Хмара, міністр енергетики Денис Шмигаль, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність"), заступники міністрів, військові, представники громадськості, духовенства та української історичної спільноти.

"Сьогодні всі ми є учасниками події загальнонаціонального масштабу, коли Україна знову відновлює найвищу історичну справедливість для себе. Ми повертаємо додому видатного сина українського народу. Це взірцевий воїн та вагомий державний діяч України, полковник Євген Коновалець.

Разом з ним Україна повернула частину себе, своєї пам’яті, українського досвіду, нашої національної історії, історії усіх, хто в різні часи жив і бився заради України, нашої незалежності та самостійної держави", – заявив на перепохованні Зеленський.

Церемонія відбулася відповідно до військового поховального ритуалу із відданням усіх належних військових почестей.Подія стала другим почесним перепохованням борця за незалежність України на території НВМК, після того, як у травні були перепоховані полковник Армії УНР, голова ОУН Андрій Мельник та його дружина Софія Федак-Мельник. Згодом вони будуть перепоховані на території Українського національного пантеону.

Раніше, 11 серпня в Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків полковника Коновальця, а 14 серпня його прах доставили до Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Києві для церемонії прощання, яка тривала декілька днів.

Пам’ятник, який 87 років стояв на могилі Коновальця у Роттердамі, відтепер зберігатимуть у його родинній садибі на Львівщині, а саме місце поховання у Нідерландах буде меморіалізовано.

Євген Коновалець (1891-1938) – український військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР, командир Корпусу Січових стрільців, засновник Української військової організації (УВО) та перший голова Проводу Організації Українських Націоналістів (ОУН).

Коновалець був вбитий 23 травня 1938 року агентом радянської служби зовнішньої розвідки Павлом Судоплатовим, і похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам (Нідерланди).

Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на НВМК видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

25 травня полковника Армії УНР, голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на НВМК.

У травні чинний голова ОУН, перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак заявив, що повернення в Україну праху голови Директорії УНР, головного отамана військ та флоту УНР Симона Петлюри (похований у Парижі, Франція) може відбутися незабаром.

У свою чергу голова УІНП Олександр Алфьоров заявляв, що необхідно говорити про перепоховання в Україні гетьмана Української Держави Павла Скоропадського (похований у Оберстдорфі, Німеччина).

Третій президент України (2005-2010) Віктор Ющенко вважає, що Україна зобов’язана домагатися повернення праху гетьманів Івана Мазепи та Пилипа Орлика, а також провідника Степана Бандери. В свою чергу, голова УІНП Олександр Алфьоров заявляв, що родина не проти перепоховання Степана Бандери в Україні, але є застереження щодо безпеки могили під час війни.

1 липня Верховна Рада підтримала створення Українського національного пантеону. Згідно із законом, у Пантеоні може бути вшанована пам’ять осіб, які обіймали посади глав держав або прирівняні до них у Русі, Руському королівстві, Українській козацькій державі (Війську Запорозькому), Українській Народній Республіці, Західноукраїнській Народній Республіці, Українській державі, Карпатській Україні. У меморіальному комплексі також мають право бути вшанованими президенти України, крім тих, які відповідно до Конституції були усунуті з поста в порядку імпічменту.

15 серпня голова УІНП Олександр Алфьоров в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що наступним в Україні буде перепоховано представника вищого керівництва армії УНР, а також допустив, що наступні перепоховання плануються ще в 2026 році.