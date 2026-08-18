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Безробітного переселенця, який верифікував Starlink для росіян, затримано у Харківській області

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Безробітного переселенця, який верифікував Starlink для росіян, затримано у Харківській області

В Ізюмі (Харківська обл.) 33-річний безробітний переселенець із тимчасово окупованого Хрустального (Луганська обл.) зареєстрував 27 терміналів супутникового зв’язку Starlink, один із них згодом опинився у російських військових на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"Йому (чоловікові – ІФ-У) вже повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)... Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, після переїзду до Ізюма фігурант шукав заробіток через соціальні мережі і на нього вийшов представник РФ. Під час переписки через телеграм росіянин запропонував переселенцю за гроші реєструвати термінали Starlink. Для активації одного з терміналів фігурант залучив підставну особу і надіслав кураторові фотозвіт про виконану роботу. За це він отримав на банківську картку 1500 гривень. Правоохоронці встановили, що один із терміналів, зареєстрованих підозрюваним, використовувався російськими військовими на тимчасово окупованій території Запорізької області для забезпечення зв’язку та управління ударними безпілотниками.

Загалом фігурант зареєстрував 27 терміналів.

#starlink #прокуратура #харківщина
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