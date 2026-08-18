У Кропивницькому через пожежу погіршилася якість повітря: зафіксовано перевищення рівня шкідливих речовин

У Кропивницькому за результатами лабораторних досліджень станом на ранок вівторка зафіксували погіршення якості повітря та перевищення гранично допустимих концентрацій кількох речовин, повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Концентрація формальдегіду перевищила допустимий рівень у 2 рази, пилу – у 1,5 раза, сірчистого ангідриду – у 1,3 раза.

"Надзвичайники продовжують ліквідовувати загоряння на недіючих відстійниках ОКВП "Дніпро-Кіровоград". Завдяки оперативним діям рятувальників ситуацію вдалося стабілізувати, однак площа тління наразі – 0,5 га. Заливання території та ліквідація останніх осередків триває", – написав Райкович у Teлеграм.

Він закликав мешканців зачиняти вікна та двері, менше перебувати на вулиці, використовувати захисні маски або респіратори та частіше проводити вологе прибирання.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому через спеку виникла пожежа на території недіючих відстійників ОКВП "Дніпро-Кіровоград", унаслідок чого в обласному центрі спостерігається сильне задимлення.