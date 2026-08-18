Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Кропивницькому через пожежу погіршилася якість повітря: зафіксовано перевищення рівня шкідливих речовин

1 хв читати
Додати як джерело
У Кропивницькому через пожежу погіршилася якість повітря: зафіксовано перевищення рівня шкідливих речовин

У Кропивницькому за результатами лабораторних досліджень станом на ранок вівторка зафіксували погіршення якості повітря та перевищення гранично допустимих концентрацій кількох речовин, повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Концентрація формальдегіду перевищила допустимий рівень у 2 рази, пилу – у 1,5 раза, сірчистого ангідриду – у 1,3 раза.

"Надзвичайники продовжують ліквідовувати загоряння на недіючих відстійниках ОКВП "Дніпро-Кіровоград". Завдяки оперативним діям рятувальників ситуацію вдалося стабілізувати, однак площа тління наразі – 0,5 га. Заливання території та ліквідація останніх осередків триває", – написав Райкович у Teлеграм.

Він закликав мешканців зачиняти вікна та двері, менше перебувати на вулиці, використовувати захисні маски або респіратори та частіше проводити вологе прибирання.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому через спеку виникла пожежа на території недіючих відстійників ОКВП "Дніпро-Кіровоград", унаслідок чого в обласному центрі спостерігається сильне задимлення.

#забруднення_повітря #кропивницкий
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на дорогах: Потрібні не косметичні зміни до правил

Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на дорогах: Потрібні не косметичні зміни до правил

Засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо ситуації на дорогах відбудеться найближчим часом, буде напрацьоване посилення відп…

Читати
Зеленський анонсував кадрові та організаційні рішення у війську для посилення можливостей підрозділів

Зеленський анонсував кадрові та організаційні рішення у війську для посилення можливостей підрозділів

Президент України Володимир Зеленський анонсував організаційні рішення на рівні корпусів та угруповань за підсумками наради з військовими та тимчасов…

Читати
ДБР про катастрофу Су-24М: під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, причиною могла бути птаха

ДБР про катастрофу Су-24М: під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, причиною могла бути птаха

Державне бюро розслідувань (ДБР) розшифрувало "чорну скриньку" Су-24М, який розбився на Хмельниччині: під час польоту відмовили елементи системи упра…

Читати