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Сили безпілотних систем уразили за добу 2074 ворожі цілі

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Сили безпілотних систем уразили за добу 2074 ворожі цілі
Фото: https://14reg.army

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 2074 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок вівторка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 342 одиниці особового складу, з яких 153 – ліквідовано; 64 точки вильоту БпЛА; 13 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 143 одиниці автомобільної техніки; 15 артилерійських систем; 320 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку серпня (01-17.08) підрозділами угруповання СБС уражено 32 325 цілей противника, з них 5 663 – особового складу противника.", – повідомили СБС.

 

#сбс #цілі #ураження
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