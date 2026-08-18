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ППО України збила 111 зі 147 ворожих цілей, зафіксовано влучання ворожих БпЛА на 19 локаціях

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ППО України збила 111 зі 147 ворожих цілей, зафіксовано влучання ворожих БпЛА на 19 локаціях

Сили оборони України у ніч на вівторок знешкодили 111 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання ворожих БпЛА на 19 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – сказано в повідомленні.

Загалом у ніч на 18 серпня (з 18:00 17 серпня) противник атакував 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Мілерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

 

#ппо #цілі #ліквідація
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