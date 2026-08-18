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На Сумщині за добу через ворожі атаки загинули троє людей, ще троє дістали поранень – поліція

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За добу внаслідок ворожих атак на Сумщині загинули троє людей, ще троє дістали поранень, зокрема через удари безпілотників та підрив на вибухонебезпечному предметі, повідомила пресслужба Національної поліції України

"Бездрицька громада. Внаслідок вибуху ворожого ПЛА загинув 43-річний чоловік, поранення отримали чоловіки віком 35 та 40 років. Лебединська громада. Внаслідок влучання ворожого безпілотника у вантажівку постраждав 38-річний чоловік", – зазначається в повідомленні, поширеному ранком вівторка.

Окрім того, за інформацією правоохоронців, в Краснопільській громаді 46-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі й загинув внаслідок отриманих травм.

Також у медичному закладі від отриманих травм помер 62-річний чоловік. Він був поранений 13 серпня внаслідок влучання ворожого безпілотника в Лебединській громаді.

 

#сумська_область #атаки
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