П'ятеро людей, серед них 9-річний хлопчик постраждали внаслідок обстрілу Ізюма

Близько 4:05 ЗС РФ обстріляли Ізюм (Харківська обл), за попередніми даними, з РСЗВ "Торнадо-С" калібру 300 мм, 5 людей постраждали.

"Унаслідок атаки пошкоджено 20 приватних домоволодінь... Постраждали п'ятеро людей, серед них 9-річний хлопчик. У дитини діагностували осколкові поранення від скла. Його 18-річний брат отримав забійну рану. Ще у трьох дорослих медики діагностували гостру реакцію на стрес", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).