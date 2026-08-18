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Події

П'ятеро людей, серед них 9-річний хлопчик постраждали внаслідок обстрілу Ізюма

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Близько 4:05 ЗС РФ обстріляли Ізюм (Харківська обл), за попередніми даними, з РСЗВ "Торнадо-С" калібру 300 мм, 5 людей постраждали.

"Унаслідок атаки пошкоджено 20 приватних домоволодінь... Постраждали п'ятеро людей, серед них 9-річний хлопчик. У дитини діагностували осколкові поранення від скла. Його 18-річний брат отримав забійну рану. Ще у трьох дорослих медики діагностували гостру реакцію на стрес", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

 

 

#постраждалі #харківська_область #обстріли
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