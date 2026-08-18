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Ердоган закликав Трампа продовжувати переговори з Іраном для деескалації напруженості

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Ердоган закликав Трампа продовжувати переговори з Іраном для деескалації напруженості

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом наголосив на важливості максимального використання дипломатичних засобів для врегулювання напруженості між Іраном і США та висловив сподівання на продовження переговорів.

"Ердоган заявив, що надзвичайно важливо максимально використовувати дипломатію щодо напруженості між Іраном і США, що ми сподіваємося на продовження переговорів, і що Туреччина й надалі підтримуватиме мирні зусилля", – йдеться в повідомленні канцелярії президента Туреччини, поширеному в соціальній мережі Х.

Ердоган також заявив, що підписання Спільної угоди про оборону Туреччиною, Пакистаном і Саудівською Аравією продемонструвало тверду позицію щодо забезпечення регіональної стабільності та безпеки.

Окремо президенти обговорили ситуацію в Газі. Ердоган наголосив, що в той час, коли сторони прагнуть перейти до другого етапу мирного процесу в Газі, спостерігається ескалація дій ізраїльської влади, спрямованих проти палестинців.

Президент Туреччини зазначив, що його країна й надалі підтримуватиме кроки, спрямовані на встановлення тривалого миру в регіоні та відновлення Гази.

 

#іран #розмова #туреччина #сша
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