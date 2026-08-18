На Чернігівщині внаслідок російських атак постраждала жінка – ДСНС

Унаслідок двох російських атак по Корюківському району Чернігівської області постраждала 59-річна жінка, повідомила пресслужба ДСНС України.

За даними рятувальників, через падіння безпілотників загорілися дві господарські будівлі. Також було пошкоджено автокран та комбайн.

"через російські атаки постраждала 59-річна жінка Ворог двічі атакував Корюківський район через падіння БпЛА загорілися 2 господарчі будівлі, пошкоджено автокран та комбайн, знищено складську будівлю та кілька тонн грубих кормів", – йдеться в повідомленні.