За добу на Запоріжжі внаслідок атак РФ загинули двоє людей, ще четверо поранені – ОВА

Двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення внаслідок російських атак упродовж доби по 59 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 73 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури", – зазначається в повідомленні, поширеному в Телеграм.

Зокрема, окупанти здійснили 23 авіаційні удари по Кушугуму, Таврійському, Зірниці, Юліївці, Зеленій Діброві, Світлій Долині, Мар'янівці, Оріхову, Преображенці, Свободі, Червоній Криниці, Микільському, Васинівці, Мирівці, Гіркому, Воскресенці та Новому Запоріжжю.

Ще 812 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя та низку населених пунктів області.

Крім того, зафіксовано чотири удари з реактивних систем залпового вогню по Малокатеринівці, Воздвижівці та Цвітковому.

319 артилерійських ударів припали по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоандріївці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Цвітковому, Косівцевому та Новому Запоріжжю.