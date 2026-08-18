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Окупанти за добу втратили 1210 осіб та 450 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1210 осіб та 450 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: 152 ОЄБр

Сили оборони за добу ліквідували 1210 окупантів, два танка, 55 артсистем, сім бронемашин, 1962 БПЛА, а також 450 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.26 склали особового складу – близько 1 469 970 (+1 210) осіб, танків – 12 274 (+2) од, бойових броньованих машин – 25 162 (+7) од, артилерійських систем – 48 155 (+55) од, РСЗВ – 2 040 (+3) од, засоби ППО – 1 577 (+5) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 292 (+19) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 467 459 (+1 962) од, крилаті ракети – 5 010 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 135 891 (+443) од, спеціальна техніка – 4 547 (+7) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб_зсу #втрати_ворога
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