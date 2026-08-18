Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

США уклали з Raytheon контракт на $22,9 млрд для нарощування виробництва Tomahawk

1 хв читати
Додати як джерело

Міністерство оборони США уклало з підрозділом RTX компанією Raytheon семирічний контракт вартістю $22,9 млрд, який передбачає значне збільшення виробництва крилатих ракет Tomahawk, повідомляє агентство Reuters.

"Ми закликали промисловість швидко наростити виробництво боєприпасів, і RTX виконує це завдання…Цей знаковий контракт на Tomahawk гарантує, що наші військовослужбовці й надалі матимуть необхідну їм смертоносну вогневу міць", цитує слова виконувача обов'язків міністра ВМС США Хунг Као агентство у понеділок.

Tomahawk є основним озброєнням надводного флоту ВМС США. Ракети запускаються з кораблів і підводних човнів та забезпечують можливість завдавати високоточних ударів на великій дальності по наземних цілях.

Як зазначається, угода розрахована на сім років і має забезпечити нарощування щорічного виробництва Tomahawk до понад 1 тис. ракет. Наразі Raytheon виробляє близько 60 ракет на рік.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-navy-awards-raytheon-229-billion-contract-boost-tomahawk-output-2026-08-17/?utm_source=chatgpt.com

#угода #ракети #tomahawk #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на дорогах: Потрібні не косметичні зміни до правил

Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на дорогах: Потрібні не косметичні зміни до правил

Засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо ситуації на дорогах відбудеться найближчим часом, буде напрацьоване посилення відп…

Читати
Зеленський анонсував кадрові та організаційні рішення у війську для посилення можливостей підрозділів

Зеленський анонсував кадрові та організаційні рішення у війську для посилення можливостей підрозділів

Президент України Володимир Зеленський анонсував організаційні рішення на рівні корпусів та угруповань за підсумками наради з військовими та тимчасов…

Читати
ДБР про катастрофу Су-24М: під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, причиною могла бути птаха

ДБР про катастрофу Су-24М: під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, причиною могла бути птаха

Державне бюро розслідувань (ДБР) розшифрувало "чорну скриньку" Су-24М, який розбився на Хмельниччині: під час польоту відмовили елементи системи упра…

Читати
Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Учасники акції протесту за діалог і реформи в оборонному секторі, які раніше зібралися біля Арки Свободи українського народу в центрі Києва у неділю,…

Читати