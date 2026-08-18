США уклали з Raytheon контракт на $22,9 млрд для нарощування виробництва Tomahawk

Міністерство оборони США уклало з підрозділом RTX компанією Raytheon семирічний контракт вартістю $22,9 млрд, який передбачає значне збільшення виробництва крилатих ракет Tomahawk, повідомляє агентство Reuters.

"Ми закликали промисловість швидко наростити виробництво боєприпасів, і RTX виконує це завдання…Цей знаковий контракт на Tomahawk гарантує, що наші військовослужбовці й надалі матимуть необхідну їм смертоносну вогневу міць", цитує слова виконувача обов'язків міністра ВМС США Хунг Као агентство у понеділок.

Tomahawk є основним озброєнням надводного флоту ВМС США. Ракети запускаються з кораблів і підводних човнів та забезпечують можливість завдавати високоточних ударів на великій дальності по наземних цілях.

Як зазначається, угода розрахована на сім років і має забезпечити нарощування щорічного виробництва Tomahawk до понад 1 тис. ракет. Наразі Raytheon виробляє близько 60 ракет на рік.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-navy-awards-raytheon-229-billion-contract-boost-tomahawk-output-2026-08-17/?utm_source=chatgpt.com