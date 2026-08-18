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Росія перекинула фрегат "Адмірал Касатонов" до Балтійського моря – ЗМІ

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Ракетний фрегат "Адмірал Касатонов" Північного флоту РФ разом із танкером минулого тижня прибув у район німецького острова Фемарн, що свідчить про його передислокацію до Балтійського моря, повідомляє Die Welt.

"Російський військово-морський флот перекинув другий військовий корабель свого Північного флоту до Балтійського моря. Як повідомляє "Kieler Nachrichten", минулого тижня ракетний фрегат "Адмірал Касатонов" разом із танкером прибув у район Фемарна", – йдеться в повідомленні.

Це вже другий корабель Північного флоту РФ, перекинутий до Балтійського моря за останні тижні. Наприкінці липня Росія направила туди есмінець "Адмірал Левченко", який перебуває на озброєнні з 1988 року та має довжину понад 160 метрів. Корабель призначений, зокрема, для боротьби з підводними човнами та має системи протиповітряної оборони, торпеди, артилерійське озброєння і вертоліт.

Фрегат класу "Адмірал Горшков" ввели в експлуатацію у 2020 році. Він вважається одним із найсучасніших бойових кораблів російського флоту та, за даними РФ, здатний застосовувати крилаті ракети "Калібр" і гіперзвукові ракети "Циркон". Довжина корабля становить 135 метрів, водотоннажність – близько 4500 тонн.

Раніше "Адмірал Касатонов" використовували для охорони та супроводу російських вантажних суден у Середземному морі та Ла-Манші. Офіційних пояснень Москви щодо причин його передислокації до Балтійського моря наразі немає.

Джерело: https://www.welt.de/politik/article6a829c42169e8e32c0aead8f/fehmarn-putin-verlegt-kriegsschiff-in-die-ostsee-russland-hat-das-recht-feindliche-schiffe-anzugreifen.html

#море #балтійське #рф #фрегат
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