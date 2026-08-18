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В Ірпені під колесами вантажного потяга загинув 14-річний підліток

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У місті Ірпінь Київської області вантажний потяг здійснив наїзд на 14-річного хлопця, який перебував на залізничній колії, від отриманих травм підліток загинув на місці, повідомляє пресслужба поліції Київської області.

"Правоохоронці попередньо встановили, що вантажний потяг сполученням Коростень – Дарниця здійснив наїзд на хлопця, який перебував на залізничній колії. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося", – йдеться в повідомленні поліції, оприлюдненому у Facebook.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/183RvkJXY9/?mibextid=wwXIfr

#потяг #київська #дитина
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