Санду: Молдова не може відмовитися від допомоги Україні та має сприяти транзиту її зерна

Президент Молдови Мая Санду заявила, що країна не може відмовитися від допомоги Україні, яка протистоїть російській агресії, та має сприяти транзиту українського зерна, водночас закликавши уряд знайти рішення для захисту інтересів молдовських фермерів.

"Якщо Україна не зможе продавати свою продукцію і не матиме грошей, щоб захищатися, тоді у нас будуть більші проблеми, ніж ті, які ми маємо сьогодні. Звичайно, потрібно подивитися, як зробити так, щоб наш сектор не постраждав занадто сильно, але водночас ми не можемо відвернутися від українців, яких, ось, щонічно бомбардують і які щодня прокидаються, вирощують зерно та чинять опір. Своїм опором вони також захищають наш мир", – цитує слова Санду місцевий портал Newsmaker.

За її словами, молдовська влада та фермери, "якщо вони добре налаштовані", можуть знайти формулу, яка дозволить одночасно забезпечити транзит українського зерна та захистити інтереси місцевих виробників.

"Ми, очевидно, хочемо, щоб наші фермери заробляли, і я впевнена, що вони зароблять…Але не можна також ставити ногу на поріг, коли наші сусіди попросили нас про допомогу. Це можливість для нас допомогти їм. Інші держави допомагають їм набагато більше – фінансовою допомогою, військовою допомогою. Ось тут ми можемо їм допомогти – цими транзитними шляхами", – наголосила президент.

Джерело: https://newsmaker.md/ro/sandu-despre-tranzitul-cerealelor-din-ucraina-prin-moldova-alte-state-îi-ajută-mult-mai-mult-cu-ajutor-financiar-militar