Сили оборони відбили з початку доби 211 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 211 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 понеділка.

"Агресор здійснив 64 авіаційних ударів із застосуванням 212 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6170 дронів-камікадзе та здійснив 2034 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках, де агресор здійснив відповідно 27 й 23 штурмові та наступальні дії.

Джерело: t.me/GeneralStaffZSU/41913