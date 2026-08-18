Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сили оборони відбили з початку доби 211 ворожих атак – Генштаб

1 хв читати
Додати як джерело

З початку доби відбулося 211 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 понеділка.

"Агресор здійснив 64 авіаційних ударів із застосуванням 212 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6170 дронів-камікадзе та здійснив 2034 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках, де агресор здійснив відповідно 27 й 23 штурмові та наступальні дії.

Джерело: t.me/GeneralStaffZSU/41913

#україна #ворог #генштаб #війна #атаки
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на дорогах: Потрібні не косметичні зміни до правил

Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на дорогах: Потрібні не косметичні зміни до правил

Засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо ситуації на дорогах відбудеться найближчим часом, буде напрацьоване посилення відп…

Читати
Зеленський анонсував кадрові та організаційні рішення у війську для посилення можливостей підрозділів

Зеленський анонсував кадрові та організаційні рішення у війську для посилення можливостей підрозділів

Президент України Володимир Зеленський анонсував організаційні рішення на рівні корпусів та угруповань за підсумками наради з військовими та тимчасов…

Читати
ДБР про катастрофу Су-24М: під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, причиною могла бути птаха

ДБР про катастрофу Су-24М: під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, причиною могла бути птаха

Державне бюро розслідувань (ДБР) розшифрувало "чорну скриньку" Су-24М, який розбився на Хмельниччині: під час польоту відмовили елементи системи упра…

Читати
Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Учасники акції протесту за діалог і реформи в оборонному секторі, які раніше зібралися біля Арки Свободи українського народу в центрі Києва у неділю,…

Читати