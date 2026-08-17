Німеччина внесла українські посвідчення водія до переліку для обміну без складання іспитів

Українські посвідчення водія визначених категорій у Німеччині можна буде обмінювати без складання теоретичного та практичного іспитів.

Відповідне положення міститься в постанові про внесення змін до німецьких правил у сфері дорожнього руху, опублікованій у понеділок в Федеральному віснику законів.

До переліку включено українські посвідчення категорій A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE. Для кожної з них у додатку 11 до Положення про допуск до керування транспортними засобами зазначено, що теоретичний і практичний іспити під час обміну не потрібні.

Водночас для категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE перед видачею німецького посвідчення водія заявник має підтвердити свою придатність до керування та виконання вимог щодо зору.

"Перед видачею посвідчення водія категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D або DE заявник повинен підтвердити свою придатність відповідно до додатка 5 та виконання вимог щодо зору відповідно до додатка 6", – зазначається в положенні.

У постанові також визначено окремий порядок для посвідчень, у яких українські категорії C або D були відкриті без категорії B. Для отримання категорії B у Німеччині в такому випадку необхідно скласти теоретичний і практичний іспити. Видача категорії C або D без попередньої категорії B не передбачається.

Крім того, українську категорію A1 прирівняно до німецької категорії AM.

Окремою нормою передбачено спеціальний документ, чинний протягом строку тимчасового захисту, для заміни втраченого або викраденого українського посвідчення водія.

Постанова також змінює правила складання іспиту на професійну кваліфікацію водіїв. Такий іспит, крім німецької, можна буде складати українською, а також албанською, англійською, літературною арабською, хорватською, польською, румунською, російською або турецькою мовами.

Документ набирає чинності 18 серпня 2026 року, наступного дня після його оприлюднення.

Джерело: https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2026/236/VO.html