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Програма дій уряду передбачає оптимізацію чисельність працівників ЦОВВ та відновлення конкурсів на держслужбу в 2026-2027рр

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Програма діяльності уряду на 2026-2027 роки передбачає забезпечення створення нормативних і організаційних умов для відновлення конкурсів на зайняття посади державної служби, а також оптимізацію чисельність працівників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ).

Програмою також передбачено на 2026-2027 роки такі завдання, як: забезпечити функціонування Порталу "Дія" у частині публікації вакансій державної служби та подальше розширення його функціоналу для кандидатів і державних органів; провести функціональне обстеження центральних органів виконавчої влади та за його результатами оптимізувати їх функції та організаційну структуру шляхом усунення дублюючих і невластивих повноважень, спрощення управлінських процесів; оптимізувати чисельність працівників центральних органів виконавчої влади; оптимізувати функції, організаційну структуру та граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій.

Як повідомлялося, 17 серпня Кабінет міністрів України затвердив Програму діяльності уряду. За словами, прем'єр-міністра Сергія Корецького, основна мета програми – вистояти та перемогти у війні за Незалежність.

Програма діяльності уряду передбачає запровадження в 2027 році добровільної накопичувальної системи пенсійного забезпечення; продовження пілотного етапу реформи "Нова українська школа" і об'єднання щонайменше 6 закладів вищої освіти до кінця 2027 року; внесення 24 нових об'єкта української культурної спадщини до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО; підвищення рівня споживання населенням українського контенту на 10% завдяки ініціативі "Тисячовесна".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне Програму найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70520

#цовв #працівники #уряд #програма
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