Уряд розраховує в 2026-2027рр підвищити рівень споживання населенням українського контенту на 10% завдяки "Тисячовесні" – Програма дій

Програма діяльності уряду на 2026-2027 роки передбачає, що завдяки культурному продукту, виробленому в рамках ініціативи "Тисячовесна", рівень споживання населенням України українського контенту буде підвищено на 10%.

Зокрема, згідно з Програмою, для Міністерства культури передбачені такі завдання: створити перелік культурних цінностей, пов'язаних з історією української державності, що перебувають за межами України (2026 рік); модернізувати систему підтримки найбільш обдарованих молодих митців (2026 рік).

Також очікується, що в 2026-2027 роках 24 нові об'єкти української культурної спадщини буде внесено до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО.

Як повідомлялося, 17 серпня Кабінет міністрів України затвердив Програму діяльності уряду. За словами, прем'єр-міністра Сергія Корецького, основна мета програми – вистояти та перемогти у війні за Незалежність.

Програма діяльності уряду передбачає запровадження в 2027 році добровільної накопичувальної системи пенсійного забезпечення; продовження пілотного етапу реформи "Нова українська школа" і об'єднання щонайменше 6 закладів вищої освіти до кінця 2027 року.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне Програму найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70520