Грецький танкер Skiros зазнав атаки в Чорному морі після завантаження російської нафти – ЗМІ

Атака на грецький нафтовий танкер Skiros сталася в Чорному морі неподалік Новоросійська після того, як судно завантажило в терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) вантаж російського походження, повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані із ситуацією джерела.

"Танкер класу Suezmax Skiros, здатний перевозити близько 1 млн барелів нафти, зазнав атаки після завантаження в терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) поблизу Новоросійська, повідомили люди, обізнані із ситуацією, на умовах анонімності, оскільки ця інформація не є публічною", – йдеться в повідомленні.

Компанія з Афін, зазначена в системі Equasis як менеджер Skiros, повідомила, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав і забруднення не сталося. Власників судна також поінформували про подію.

Як зазначається в повідомленні Bloomberg, це перша атака на судно, яке прямувало до термінала CPC, після майже тритижневої перерви. Минулого місяця серія ударів безпілотників спричинила перебої в завантаженні нафти через цей маршрут і змусила казахстанські родовища скоротити видобуток. Через CPC нещодавно проходило майже 2% світових поставок нафти.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-17/greek-run-oil-tanker-comes-under-attack-in-russian-black-sea