Програма дій уряду передбачає об'єднання щонайменше 6 закладів вищої освіти до кінця 2027р

Програма діяльності уряду на 2026-2027 роки передбачає продовження політики модернізації мережі закладів вищої освіти через укрупнення та об'єднання.

Зокрема, згідно з Програмою, для Міністерства міністерства освіти і науки такі завдання: подати до Верховної Ради України законопроєкт щодо перегляду системи формування та збільшення заробітних плат педагогічних працівників; створити безпечні умови для навчання ще у 500 закладах освіти завдяки будівництву, ремонту та облаштуванню укриттів; забезпечити безперервну роботу ще 500 закладів освіти, зокрема під час знеструмлень; створити щонайменше 50 автономних шкіл; закупити 1 000 шкільних автобусів; започаткувати програму реконструкції гуртожитків; створити сучасні освітні простори, майстерні та лабораторії ще у 800 закладах загальної середньої, професійної та фахової передвищої освіти; створити 10 кампусів досконалості та 10 сучасних дослідницьких центрів у провідних закладах вищої освіти.

Також серед завдань Міносвіти: удвічі збільшити академічні стипендії у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти; забезпечити державними грантами на здобуття вищої освіти щонайменше 60 тисяч студентів; провести комплексну трансформацію психологічної служби в закладах освіти; збільшити охоплення учнів навчанням в осередках предмета "Захист України" з 65% до 100%.

Крім того, Програма передбачає: продовження пілотного етапу реформи "Нова українська школа" на рівні профільної середньої освіти; забезпечення оновлення бібліотек; введення посади кар'єрного радника та популяризувати STEM-освіту.

Як повідомлялося, 17 серпня Кабінет міністрів України затвердив Програму діяльності уряду. За словами, прем'єр-міністра Сергія Корецького, основна мета програми – вистояти та перемогти у війні за Незалежність.

Програма діяльності уряду передбачає запровадження в 2027 році добровільної накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне Програму найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70520

https://mon.gov.ua/news/zatverdzheno-plan-priorytetnykh-dii-uriadu-na-20262027-roky-iaki-zminy-planuiutsia-u-sferi-osvity-i-nauky