Унаслідок удару по садовому товариству в Запоріжжі загинули двоє людей

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки по одному із садових товариств загинули двоє людей – 43-річний чоловік та 41-річна жінка, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"На жаль, загинуло двоє людей: 43-річний чоловік та 41-річна жінка через ворожу атаку по садовому товариству Запоріжжя", – наголосив Федоров у Телеграм.

Раніше очільник ОВА повідомив, що ворог атакував Запоріжжя безпілотником. Унаслідок атаки на території одного із садових товариств сталася пожежа.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/46309

https://t.me/ivan_fedorov_zp/46300