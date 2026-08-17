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Події

Унаслідок удару по садовому товариству в Запоріжжі загинули двоє людей

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У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки по одному із садових товариств загинули двоє людей – 43-річний чоловік та 41-річна жінка, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"На жаль, загинуло двоє людей: 43-річний чоловік та 41-річна жінка через ворожу атаку по садовому товариству Запоріжжя", – наголосив Федоров у Телеграм.

Раніше очільник ОВА повідомив, що ворог атакував Запоріжжя безпілотником. Унаслідок атаки на території одного із садових товариств сталася пожежа.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/46309

https://t.me/ivan_fedorov_zp/46300

#запоріжжя #жертви #атака
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